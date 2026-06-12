Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഇടുക്കിയിൽ ഒന്നരകിലോ...
    Crime
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 5:35 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 5:35 PM IST

    ഇടുക്കിയിൽ ഒന്നരകിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എഞ്ചിനീയറിങ് ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം കഞ്ചാവ് ചെടിയും കണ്ടെത്തി
    ഇടുക്കിയിൽ ഒന്നരകിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ
    cancel

    കുമളി: ഇടുക്കി കുമളിയിൽ ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന പേർ പിടിയിൽ. എബിന്‍.എംജെ, കൊല്ലം സ്വദേശി സന്തോഷ്, അർജുന്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.സംഭവത്തിൽ ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം കഞ്ചാവ് ചെടികളും കണ്ടെത്തി.

    'ഓപ്പറേഷൻ തുഫാൻ'ൻറെ ഭാഗമായി കുമളി പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികളെ പൊലീസ് ദിവസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. കൊല്ലംപട്ടട ഭാഗത്തുനിന്നാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പീരുമേട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷൻ തുഫാന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് കേസുകളാണ് കുമളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugGanja caseArrestCrime
    News Summary - Three Arrested with 1.5 kg of Ganja in Idukki
    Similar News
    Next Story
    X