Madhyamam
    Crime
    date_range 14 Jan 2026 8:59 AM IST
    date_range 14 Jan 2026 8:59 AM IST

    ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    ലാ​ലു, ധ​നു​ഷ്, സാ​ഗ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ മ​തം ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ മം​ഗ​ളൂ​രു കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കു​ളൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ര​തീ​ഷ് ദാ​സ് എ​ന്ന ലാ​ലു (32), ധ​നു​ഷ് (24), സാ​ഗ​ർ (24) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.05ഓ​ടെ​യാ​ണ് 15 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ദി​ൽ​ജ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി​യെ നാ​ലു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി മ​തം ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഇ​രു​മ്പു​വ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. ത​ല പൊ​ട്ടി ചോ​ര ഒ​ഴു​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​യാ​യ സ്ത്രീ ​യു​വാ​വി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​യം കാ​ര​ണം യു​വാ​വ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:attempt to murderViolenceBengaluruCrime
    News Summary - Three arrested in Jharkhand native's attempted murder case
