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    17കാരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആസൂത്രണം; വിദ്യാർഥിനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

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    https://www.madhyamam.com/tags/murder-case
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    കൊല്ലപ്പെട്ട അ​ഭി​രാം, അറസ്റ്റിലായ ആ​ന​ന്ദ, ഉ​മ​ർ മു​ഫ്താ​ർ

    ശ്രീ​കാ​ര്യം (തിരുവനന്തപുരം): പാ​ങ്ങ​പ്പാ​റ​യി​ൽ 17 കാ​ര​നാ​യ അ​ഭി​രാ​മി​നെ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു.

    കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യാ​യ 17 കാ​ര​ൻ, കാ​പ്പ കേ​സി​ൽ​ അ​ടു​ത്തി​ടെ ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ ര​ണ്ടാം​പ്ര​തി ശ്രീ​കാ​ര്യം ക​ല്ല​മ്പ​ള്ളി പു​തു​വ​ൽ പു​ത്ത​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ എ​സ്. ഉ​മ​ർ മു​ഫ്താ​ർ (21), മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ ശ്രീ​വ​രാ​ഹം മ​ണ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ആ​ന​ന്ദ (18) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​ങ്കു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​രു​ൾ ആ​ർ.​ബി. കൃ​ഷ്ണ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന്​ പ്ര​തി​ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    പി​ടി​യി​ലാ​യാ​ൽ 17 കാ​ര​നാ​ണ്​ കൊ​ല ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ന​ന്ദ​യു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്ക​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യാ​യ 17 കാ​ര​നെ ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ഈ​മാ​സം പ​ത്തു​വ​രെ ഒ​ബ്​​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഹോ​മി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    ഈ​മാ​സം ഒ​ന്നി​ന്​ വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​ണ്​ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​ഭി​രാ​മി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. പി​റ്റേ​ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​രം പാ​ങ്ങ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ചാ​ക്കി​ൽ​കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത് മ​റ്റൊ​രാ​ളെ

    ശ്രീ​കാ​ര്യം: പാ​ങ്ങ​പ്പാ​റ​യി​ൽ 17 കാ​ര​നാ​യ അ​ഭി​രാ​മി​ന്‍റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​ത്​ 17 കാ​ര​നാ​യ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യും മു​ൻ കാ​മു​കി​യും ത​മ്മി​ലെ ത​ർ​ക്കം. അ​ഭി​രാ​മി​ലൂ​ടെ ത​ന്‍റെ മു​ൻ കാ​മു​കി​യു​ടെ കാ​മു​ക​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി കൊ​ല്ലാ​നാ​യി​രു​ന്നു പി​ടി​യി​ലാ​യ 17 കാ​ര​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ഭി​രാ​മി​ന്റെ​ സു​ഹൃ​ത്താ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. അ​ന​ന്ത​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ അ​ഭി​രാ​മി​നെ കൊ​ല ന​ട​ത്തി​യ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ഭി​രാ​മി​നോ​ട്​ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്​ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ഭി​രാ​മി​നെ ച​വി​ട്ടി വീ​ഴ്ത്തി ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട്​ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം​പ്ര​തി ഉ​മ​റും സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രാ​ൾ ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ബെ​ൽ​റ്റ്​ കൊ​ണ്ട്​ ക​ഴു​ത്ത്​ മു​റു​ക്കി​യും കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​ഭി​രാ​മി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ചാ​ക്കി​ലാ​ക്കി ക​രി​യി​ല​ക​ൾ കൊ​ണ്ട്​ മൂ​ടി ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത​ത്​ പോ​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി.

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