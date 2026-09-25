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    650 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ഒ​ട്ടു​പാ​ൽ മോ​ഷ്​ടിച്ചു; മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    650 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ഒ​ട്ടു​പാ​ൽ മോ​ഷ്​ടിച്ചു; മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    പാ​ലാ: പാ​ലാ-​രാ​മ​പു​രം റോ​ഡി​ൽ പ​യ​പ്പാ​റി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യാ​യി 650 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ഒ​ട്ടു​പാ​ൽ മോ​ഷ​ണം പോ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മ​നാ​ഫ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞു​മ​നാ​ഫ് (37), എം.​എം. സി​റാ​ജ് (36), ജി​റ്റോ ജ​യിം​സ് (31) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പാ​ലാ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഇ​വ​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. തോ​ട്ടം പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത പൂ​വ​ര​ണി ഓ​ട​യ്ക്ക​ൽ ഷി​ബു​വാ​ണ് പാ​ലാ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​ട്ടു​പാ​ൽ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഷി​ബു പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും മോ​ഷ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നോ​ടെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ ചെ​റി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു വെ​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​ട്ടു​പാ​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ നീ​ക്കം പ​തി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ലാ​റം മു​ഴ​ങ്ങി.

    ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ഷി​ബു മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ഒ​ട്ടു​പാ​ൽ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ തോ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം എ​ത്തു​ന്ന​തും തു​ട​ർ​ന്ന് തോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​യും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ വാ​ഹ​ന​വും പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    സ​മാ​ന മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഇ​വ​രു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ട്ടു​പാ​ൽ മോ​ഷ​ണം പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ലും തോ​ട്ടം ഉ​ട​മ​ക​ളി​ലും ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Three Arrested for Stealing Over 650 kg of Rubber Latex in Pala
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