    14 Nov 2025 11:28 AM IST
    മോഷണശ്രമത്തിനിടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    കോ​ന്നി: തിരുവല്ലയിലും കോന്നിയിലുമായി മോഷണശ്രമത്തിനിടെ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ. വ​ക​യാ​റി​ൽ കു​രി​ശ​ടി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വാ​മ​ന​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ബാ​ഹു​ലേ​യ​ൻ (65), വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു (33) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി കോ​ന്നി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. വ​ക​യാ​ർ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ​ള്ളി​യു​ടെ കു​രി​ശ​ടി​യി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ ബി​ജു​വി​നെ​തി​രെ കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സും നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ളും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. തി​രു​വ​ല്ല: പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​കാ​ണി​ക്ക വ​ഞ്ചി കു​ത്തി​ത്തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

    റാ​ന്നി അ​ത്തി​ക്ക​യം മോ​തി​ര​വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​നി​ലാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. യോ​ഗ​ക്ഷേ​മ സ​ഭ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാ​വും​ഭാ​ഗം പെ​രി​ങ്ങോ​ൾ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണേ​ശ്വ​രം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ആ​ക്രി പെ​റു​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​നെ എ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മം.

    ക്ഷേ​ത്ര ക​വാ​ട​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കാ​ണി​ക്ക വ​ഞ്ചി​യു​ടെ താ​ഴ് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ര വി​ദ്യാ​പീ​ഠ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ വി​ളി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ ര​ക്ഷി​താ​വാ​ണ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്ന്​ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ല്ല ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ് പു​റ​യാ​റ്റി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ല​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി തി​രു​വ​ല്ല പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

