    date_range 23 Sept 2025 9:04 AM IST
    date_range 23 Sept 2025 9:04 AM IST

    പെൺകുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയത്​ ചോദ്യം ചെയ്തവരെ വെട്ടി

    പെൺകുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയത്​ ചോദ്യം ചെയ്തവരെ വെട്ടി
    സുനീഷ്,ജയദീപ്

    Listen to this Article

    അ​ഞ്ച​ൽ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ശ​ല്യം ചെ​യ്ത​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ബ​ന്ധു​വി​നേ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നേ​യും വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ളെ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​ക്കാ​ട് കൊ​ല്ലോ​ണ​ത്ത് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റി​ൻ​ക​ര വീ​ട്ടി​ൽ സു​നീ​ഷ് (25), വാ​ഴ​വി​ള പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജ​യ​ദീ​പ് ( ജി​ത്തു -25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ സു​നീ​ഷ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ സ്കൂ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന സു​നീ​ഷ് ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്‌ ബ​ന്ധു ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സു​നീ​ഷ് രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​വി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് കോ​ക്കാ​ട് ക​രി​യ​റ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ബ​ന്ധു സു​ഹൃ​ത്തി​നേ​യും കൂ​ട്ടി ക​രി​യ​റ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സു​നീ​ഷും സു​ഹൃ​ത്താ​യ ജ​യ​ദീ​പും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രേ​യും മ​ർ​ദ്ദി​ക്കു​ക​യും വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൈ​പ്പ​ത്തി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ക്കാ​ട് നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

