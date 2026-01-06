Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:44 AM IST

    മോഷ്ടാവ് വീട്ടുടമയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു

    മോഷ്ടാവ് വീട്ടുടമയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു
    ആലങ്ങാട്: മാളികംപീടികയിൽ മോഷ്ടാവ് വീട്ടുടമയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ചു. ചെങ്ങണിക്കുടത്ത് വീട്ടിൽ നാസറിന്റെ ദേഹത്താണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നിനാണ് സംഭവം. മകളെ ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിട്ടശേഷം തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

    വാഹനം മുറ്റത്ത് നിർത്തിയ ശേഷം നാസർ അകത്തേക്ക് കയറി. പുറത്ത് ശബ്ദം കേട്ട് തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ മുഖംമൂടി ധരിച്ച ആൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഉടനെ മോഷ്ടാവ് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പെട്രോൾ വീട്ടുടമയുടെ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടുടമയെ തള്ളിയിട്ട ശേഷം മോഷ്ടാവ് ഇരുട്ടിലേക്കു ഓടിമറഞ്ഞു. ഉടൻ ആലുവ വെസ്റ്റ് പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടാനായില്ല.

    TAGS:thiefrobberyPetrol Attack
