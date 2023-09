cancel camera_alt കവർച്ച നടന്ന വീട്ടിൽ പേരാവൂർ ഡിവൈ.എസ്.പി എ.വി. ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ട്ടി​യൂ​ര്‍: വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി വ​യോ​ധി​ക​യെ ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച് മാ​ല ക​വ​ര്‍ന്നു. കൊ​ട്ടി​യൂ​ര്‍ ക​ണ്ട​പ്പു​ന​ത്തെ ക​ണ്ണി​കു​ള​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യ​മ്മ​യു​ടെ ഒ​ന്ന​ര പ​വ​ന്‍ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന മാ​ല​യാ​ണ് ക​വ​ര്‍ന്ന​ത്.

വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. വീ​ടി​നു പി​ന്നി​ലെ വാ​തി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വ് വി​ജ​യ​മ്മ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​തി​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ജ​യ​മ്മ​യെ പേ​രാ​വൂ​ര്‍ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ത​ല​ക്കും കൈ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ജ​യ​മ്മ സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വം സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ കേ​ള​കം പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം പേ​രാ​വൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി.​എ.​വി. ജോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. Show Full Article

They broke into the house and stole the old lady's necklace