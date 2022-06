cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ: കോ​ട്ടാ​ർ വ​ട​ലി​വി​ള​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം. സ്വ​കാ​ര്യ മ​ണ​ൽ​ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ​രാ​യ ആ​ണ്ടേ​ശ്വ​ര​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ 83 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്ന​ര​കി​ലോ വെ​ള്ളി​യും ന​ഷ്ട​മാ​യി.

ആ​ണ്ടേ​ശ്വ​ര​നും കു​ടും​ബ​വും ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വീ​ട്ടി​ലെ നാ​യ​ക്ക്​ ആ​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ വ​ന്ന സ​മീ​പ​വാ​സി വീ​ടി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. കോ​ട്ടാ​ർ ഡി.​എ​സ്.​പി ന​വീ​ൻ കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. സി.​സി.​ടി.​വി​യും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ കേ​ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

They broke down the door of the house and stole 83 sovereign jewels