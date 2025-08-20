Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    20 Aug 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 2:05 PM IST

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ദ്യ​ശാ​ല​യി​ല​ട​ക്കം നാ​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ദ്യ​ശാ​ല​യി​ല​ട​ക്കം നാ​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം
    1. ക​ണ്ണൂ​ർ പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന ബെ​വ്കോ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റിൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ

    പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഷ​ട്ട​റി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്നു 2. ബെ​വ്കോ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റ്

    പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ക​ട​യു​ടെ പൂ​ട്ട് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ദ്യ​ശാ​ല​യി​ല​ട​ക്കം നാ​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം. ക​ണ്ണൂ​ർ പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ സ​ത്യ​ശ്രീ കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ബി​വ​റേ​ജ​സ് മ​ദ്യ​ശാ​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ദ്യ​ശാ​ല​യി​ലെ പ്രീ​മി​യം, ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്ത​നി​ല​യി​ലാ​ണ്. സ​മീ​പ​ത്തെ മൂ​ന്ന് ക​ട​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്തു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​ട തു​റ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ജി​ലി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത ​പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന‌​ട​ത്തി. ടൗ​ൺ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കോ​ടേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ന്‍റെ കൗ​ണ്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് 25,000 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ആ​റ് മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. അ​നീ​ഷ്, ഷെ​റി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എ.​എ​സ് സ്റ്റോ​ർ, അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള പ്ര​സാ​ദ് സ്റ്റോ​ർ, ര​മ്യ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സി.​കെ സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നീ ക​ട​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്ത​നി​ല​യി​ലാ​ണ്. മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​വും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 2.30ഓ​ടെ മു​ഖം മൂ​ടി​യും ഗ്ലൗ​സും ധ​രി​ച്ച് ര​ണ്ടു​പേ​രെ​ത്തി പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തും മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ളു​മാ​യി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ബി​വ​റേ​ജ​സി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​റ്റു ക​ട​ക​ളി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​യ​റി​യ​ത്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മേ​ശ​വ​ലി​പ്പും തു​റ​ന്നി​ട്ടി​രു​ന്നു.

