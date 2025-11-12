Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:55 PM IST

    സ്വർണാഭരണവും പണവും കവർന്ന കേസ്: ബന്ധു പിടിയിൽ

    സ്വർണാഭരണവും പണവും കവർന്ന കേസ്: ബന്ധു പിടിയിൽ
    സുബീർ

    തളിപ്പറമ്പ്: കുറുമാത്തൂർ പന്നിയൂരിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് 12 ലക്ഷത്തിലധികം വില വരുന്ന സ്വർണാഭരണവും പണവും കവര്‍ച്ച നടത്തിയ കേസിൽ ബന്ധു പിടിയിൽ. പരാതിക്കാരിയായ റഷീദയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് കുടക് സ്വദേശി പി.എം. സുബീറാണ് (42) പിടിയിലായത്.

    പ്രതിയെ തളിപ്പറമ്പ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ പി. ബാബുമോന്‍, എസ്.ഐ ദിനേശന്‍ കൊതേരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 13.5 പവന്‍ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും 27,000 രൂപയുമാണ് കവര്‍ന്നത്. പന്നിയൂര്‍ പള്ളിവയലില്‍ പന്നിയൂര്‍ എ.എല്‍.പി സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ ചപ്പന്റകത്ത് വീട്ടില്‍ സി. റഷീദയുടെ വീട്ടിലാണ് ഒക്ടോബര്‍ 17ന് രാവിലെ 10ന് നവംബര്‍ രണ്ടിനും ഇടയിലായി കവര്‍ച്ച നടത്തിയത്. ബെഡ്‌റൂമിലെ അലമാരയില്‍നിന്ന് സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചത്. സംഭവം നടന്നയുടൻ വീട് അറിയുന്ന ആളുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയാണ് പൊലീസ് സുബീറിനെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തത്.

    TAGS:accused arrestedTheft Casekannur
