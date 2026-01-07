Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 11:16 PM IST

    മോഷണക്കേസ് പ്രതി 24 വർഷത്തിനു ശേഷം പിടിയിൽ

    മോഷണക്കേസ് പ്രതി 24 വർഷത്തിനു ശേഷം പിടിയിൽ
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ചേ​ലേ​മ്പ്ര ബാ​ങ്ക് ക​വ​ർ​ച്ച ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സൈ​നു​ദ്ദീ​നെ​യാ​ണ് (52) ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ത​ല​ശ്ശേ​രി ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ബി​ജു പ്ര​കാ​ശി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​സ്‌.​ഐ എം.​ടി.​പി. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ.​കെ. നി​തീ​ഷ്, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​ലി​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ 24 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ചേ​ലേ​മ്പ്ര ബാ​ങ്ക് ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 24 കേ​സു​ക​ളും ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ണ്ട്. വാ​റ​ന്റു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി മു​ങ്ങി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

