    Crime
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:55 PM IST

    മോഷണം; പ്രതി പിടിയിൽ

    സ​ന്തോ​ഷ്

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ര​ൻ തൊ​ര​പ്പ​ൻ സ​ന്തോ​ഷി​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി. ര​ക്ഷ​പ്പെടാ​ൻ ക​ട​യു​ടെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ പ്ര​തി​യു​ടെ കാ​ലൊ​ടി​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് നാ​ട​കീ​യ​സം​ഭ​വം. മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് ഓ​ൾ​ഡ് മി​ൽ​മ ജ​ങ്ഷ​ന​ടു​ത്തു​ള്ള കാ​ഷ് മാ​ർ​ട്ട് ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച.

    ഷ​ട്ട​റി​ന്റെ പൂ​ട്ടു​ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ര​ൻ കൗ​ണ്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് 3000 രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്നു. ക​ട​ക്ക് സ​മീ​പം പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത ബൈ​ക്ക് എ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ ക​ട​യു​ടെ അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ശ​ബ്ദം​കേ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​രെ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി ക​ട വ​ള​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി ക​ട​ന്നു​ക​ള​യാ​ൻ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ്ര​തി​യെ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ത്രി 8.30ഓ​ടെ ബ​സി​ൽ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം പു​ല​ർ​ച്ച​വ​രെ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​തി നാ​ട്ടു​കാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മൊ​ട്ട​യ​ടി​ച്ചും കൈ​യു​റ ധ​രി​ച്ചു​മാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ​യി​ലെ കെ. ​അ​നൂ​പി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്.

