Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightചാവക്കാട് എസ്.ഐക്കും...
    Crime
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 10:38 AM IST

    ചാവക്കാട് എസ്.ഐക്കും പൊലീസുകാരനും പ്രതിയുടെ കുത്തേറ്റു; സംഭവം അറസ്റ്റിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ

    text_fields
    bookmark_border
    ചാവക്കാട് എസ്.ഐക്കും പൊലീസുകാരനും പ്രതിയുടെ കുത്തേറ്റു; സംഭവം അറസ്റ്റിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ
    cancel
    Listen to this Article

    ചാവക്കാട്: സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലെ തർക്കം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പൊലീസുകാർക്ക് കുത്തേറ്റു. ചാവക്കാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ ശരത് സോമനും സി.പി.ഒ അരുണിനുമാണ് കുത്തേറ്റത്.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. നിസാർ എന്നയാളാണ് ആക്രമിച്ചത്. നിസാറും സഹോദരനും തമ്മിലെ വാക് തർക്കം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയപ്പോ​ഴാണ് സംഭവം. സംഭവമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയ സി.പി.ഒ ഹരികൃഷ്ണൻ, അനീഷ് എന്നിവരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    എസ്.ഐയെയും പൊലീസുകാരനെയും തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എസ്.ഐയുടെ കൈക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയ പ്രതിയെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് ചാവക്കാട് നിന്ന് പിടികൂടി.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chavakkadAttackspolicemanChavakkad Police
    News Summary - The young man attacked the S.I. and the policeman
    Similar News
    Next Story
    X