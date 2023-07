cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ലാ: ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി​യു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ.കൊ​ഴു​വ​നാ​ൽ അ​റ​യ്ക്ക​പ്പാ​ലം ഭാ​ഗ​ത്ത് കി​ഴു​ത​റ​യി​ൽ സോ​നു സ​ണ്ണി​യാ​ണ്​ (29) പാ​ലാ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ലാ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ലോ​ഡ്ജി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​ഗ്ന​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ഈ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ​ 20,000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ട് പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി പാ​ലാ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ലാ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ കെ.​പി. ടോം​സ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ശ്രീ​ജേ​ഷ്, അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

The young man arrested for captured the private footage of the woman and demanded money