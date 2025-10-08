Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:00 AM IST

    പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അമ്മ ഭ​ർ​തൃ​വീ​ട്ടി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    കൊ​ന്ന് കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി​യെ​ന്ന് പി​താ​വ്
    പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അമ്മ ഭ​ർ​തൃ​വീ​ട്ടി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ര​ണ്ടാ​മ​തും പെ​ണ്‍കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ല്‍കി​യ യു​വ​തി​യെ ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ല​ഗ്ഗ​രെ​ക്ക് സ​മീ​പം മു​നേ​ശ്വ​ര ബ്ലോ​ക്കി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷി​ത​യാ​ണ് (26) മ​രി​ച്ച​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ർ ര​വീ​ഷാ​ണ് (32) സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​ത​യു​ടെ പി​താ​വ് തി​മ്മ​രാ​ജു ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ര​വീ​ഷ് മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​ള്ള മൂ​ത്ത മ​ക​ളെ മു​മ്പ് പ​ല​ത​വ​ണ ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ന​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി ബി​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ ര​വീ​ഷ് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ര​വീ​ഷി​നും സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ലോ​കേ​ഷി​നു​മെ​തി​രെ ര​ക്ഷി​ത​യു​ടെ പി​താ​വ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ക​ളെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​ൻ കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി എ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    തു​മ​കു​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ര​വീ​ഷും ഹാ​സ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ര​സി​ക​രെ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ര​ക്ഷി​ത​യും നാ​ലു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ​ത്. പി​താ​വ് തി​മ്മ​രാ​ജു പ​ല​ത​വ​ണ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. വാ​തി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പൂ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​നി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ക്കോ​ൽ വാ​ങ്ങി അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ന്ദി​നി ലേ​ഔ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Crime Newswomen deadhusbands houseBanglore News
    News Summary - The woman was found dead in her husbands house
