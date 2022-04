ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് 24 വർഷം: ഒടുവിൽ പിടിയിൽ

cancel camera_alt സു​നി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മാവേലിക്കര: 24 വർഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ മോഷ്ടാവ് അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം കുമ്പളം മാടവന പുളിക്കത്തറ വീട്ടിൽ സുനിലിനെയാണ് (45) മാവേലിക്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.1998ൽ മാവേലിക്കര കൊച്ചിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ബേക്കറി കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങുകയായിരുന്നു. 21ാം വയസ്സിൽ കൂട്ടുപ്രതി ഷാനവാസിനൊപ്പമാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. മാവേലിക്കര ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇയാൾക്കെതിരെ വാറന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സി.ഐ സി. ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എറണാകുളം പനങ്ങാട് ഭാഗത്തുവെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എസ്.ഐ പി.എസ്. അംശു, എസ്.സി.പി.ഒമാരായ സിനു വർഗീസ്, ജി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള, സി.പി.ഒമാരായ എസ്. ജവഹർ, മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ്, അരുൺ ഭാസ്കർ, വി.വി. ഗിരീഷ് ലാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. Show Full Article

News Summary -

The thief, who has been in hiding for 24 years, has been arrested