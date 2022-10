അമേരിക്കയിലെ സിഖ് കുടുംബത്തെ ​െകാലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി സ്ഥിരംകുറ്റവാളി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ സാ​ൻ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ: കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലെ സി​ഖ് കു​ടും​ബ​ത്തെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ട​ു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി 17 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ തോ​ക്കു​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി ​കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. പ്ര​തി ജീ​സ​സ് സ​ൽ​ഗാ​ദോ​യാ​ണ് 2005ൽ ​ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വു​മ​ട​ക്കം ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. 2004ൽ ​പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന് ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​ന്റെ പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​കൊ​ണ്ട​ു​പോ​ക​ലും ക​വ​ർ​ച്ച​യും.

കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ സി​ഖ് കു​ടും​ബ​ത്തെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത ക​ണ്ടാ​ണ് 2005ൽ ​ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ലി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​ർ സ​ൽ​ഗാ​ദോ​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. 2005ലെ ​കേ​സി​ൽ 2007ൽ ​ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി 2015ൽ ​പ​രോ​ളി​ലി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​ഖ് കു​ടും​ബ​ത്തെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ജീ​സ​സ് സ​ൽ​ഗാ​ദോ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ടോ​യെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്കും തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ലി​നും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

The suspect who killed the Sikh family in America is a habitual offender