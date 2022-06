പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ പിടികൂടി

cancel camera_alt ടോ​മി By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാ​ലാ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. പൂ​വ​ര​ണി ക​ണ്ണ​മ്പു​ഴ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ടോ​മി​യെ​യാ​ണ് (60)​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ക​യ​റി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന അ​ച്ഛ​നെ കോ​ടാ​ലി​കൊ​ണ്ട് വെ​ട്ടി​യും ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ച് ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ പാ​ലാ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ കെ.​പി. ടോം​സ‍‍െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. Show Full Article

The man who tried to molest the girl was caught