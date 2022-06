cancel camera_alt മത്സരയോട്ടത്തിനിടെ ബൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വേലിക്കുള്ളിൽ പതിച്ച നിലയിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കട്ടപ്പന: കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടിയിൽ മത്സരയോട്ടത്തിനിടെ ബൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വേലിക്കുള്ളിൽ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ ലൈസൻസ് ആർ.ടി.ഒ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. അമിത വേഗത്തിൽവന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട്​ ട്രാൻസ്‌ഫോമറി‍െൻറ സുരക്ഷ വേലിക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. ബൈക്ക് ഓടിച്ച കട്ടപ്പന വലിയകണ്ടം സ്വദേശി വിഷ്ണുപ്രസാദ്, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കിഴക്കേമാട്ടുക്കട്ട സ്വദേശി ആദിത്യ ഷിജു, അയ്യപ്പൻകോവിൽ സ്വദേശി നിഥിൻ ബിജു എന്നിവരുടെ ലൈസൻസാണ് സസ്പെൻഡ്​ ചെയ്തത്. Show Full Article

News Summary -

The licenses of three youths have been suspended by the RTO