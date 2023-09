വിദ്യാർഥിയെ കാറിടിച്ച്​ കൊന്ന സംഭവം: ആ കൊടും ക്രിമിനലിന്​​ കൈയാമം നൽകിയത്​​ സി.സി ടി.വി

cancel camera_alt പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​നെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത​റി​ഞ്ഞ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ വ​ള​പ്പി​ല്‍ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ By എ​സ്. വി​നോ​ദ് ചി​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: സാ​ധാ​ര​ണ അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണ​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങു​മാ​യി​രു​ന്ന വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു നീ​ച മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ കൊ​ടും​ക്രൂ​ര​ത​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്​ ആ ​സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ പ​ത്താം​ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ കാ​റി​ടി​ച്ച്​ കൊ​ന്ന ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ക​ത്താ​യ​തോ​ടെ, അ​രും​കൊ​ല​യു​ടെ ന​ടു​ക്കം വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൂ​വ​ച്ച​ൽ പു​ളി​ങ്കോ​ട് ഭൂ​മി​ക​യി​ല്‍ പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​ന് (42) എ​തി​രെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് കൊ​ല​ക്കു​റ്റം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​. തി​രു​വോ​ണ പി​റ്റേ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് പു​ളി​ങ്കോ​ട് ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​കം. പൂ​വ​ച്ച​ല്‍ പു​ളി​ങ്കോ​ട് ‘അ​രു​ണോ​ദ​യ’​ത്തി​ൽ എ. ​അ​രു​ൺ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ ആ​ദി​ശേ​ഖ​ർ (15) പു​ളി​ങ്കോ​ട് ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​സ​ര​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​മ​തി​ലി​ല്‍ പ​ര​സ്യ​മാ​യി മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ച്ച​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ സം​സാ​രം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​ദി​ശേ​ഖ​റി​നെ പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​ൻ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന അ​രു​ൺ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ മൊ​ഴി​യാ​ണ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ദൃ​ശ്യം കി​ട്ടി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണ​മാ​യി അ​ത്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ സം​ഭ​വം ഒ​തു​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല​ത്തി​ല്‍ നീ​ക്ക​വും ന​ട​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി എ​ക്സൈ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യും സ​മ്മ​ര്‍ദ​ങ്ങ​ളെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ട്ട​യ​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തും വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. പ്രിയരഞ്ജനെ കണ്ടപ്പോൾ ജനം ഇളകി കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ കാ​റി​ടി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​നെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മി​ര​മ്പി. പ്ര​തി​യെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി. ജീ​പ്പി​ല്‍ നി​ന്നി​റ​ക്കി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റ്റ​വെ, ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ക്രോ​ശി​ച്ചും കൂ​കി​വി​ളി​ച്ചു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​ല​രും ഇ​റ​ക്കി വി​ടെ​ടാ എ​ന്നാ​ക്രോ​ശി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി ആ​ദി​ശേ​ഖ​റി​ന്‍റെ സൈ​ക്കി​ള്‍ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ദി​ശേ​ഖ​ർ അ​ന്ന്​ ഓ​ടി​ച്ച സൈ​ക്കി​ളും നൊ​മ്പ​ര​മാ​കു​ന്നു. ആ ​സൈ​ക്കി​ൾ ആ​ദി​ശേ​ഖ​റി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ഉ​മ്മ​റ​ത്ത്​ ചാ​രി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. തി​രു​വോ​ണ​പി​റ്റേ​ന്ന് ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്തു​വെ​ച്ച് സൈ​ക്കി​ള്‍ സ​വാ​രി ന​ട​ത്ത​വെ കാ​റി​ടി​ച്ച് ബാ​ല​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ക്ഷേ​ത്ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യു​മെ​ല്ലാം ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

The incident where the student was hit by a car and killed: CCTV caught the heinous criminal