cancel camera_alt നി​ജോ, ഭാ​ര്യ ശി​ൽ​പ,ഏ​യ്ബ​ൽ,ആ​രോ​ൺ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വരാപ്പുഴ(കൊച്ചി): രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾ​പ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരെ മരിച്ച നിലയില കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. വലിയ കടമക്കുടി മാടശ്ശേരി നിജോ (39), ഭാര്യ ശിൽപ (29), മക്കളായ എയ്ബൽ (എട്ട്), ആരോൺ (അഞ്ച്) എന്നിവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിനകത്തു മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മരിച്ച ശിൽപയെ ഓ‍ണ്‍ലൈൻ ലോൺ ആപ്പുകാർ കെണിയിൽപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സൂചന. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിജോയുടെ മാതാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ മരണശേഷം ശില്‍പയുടെ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കളുടെ ഫോണിലേക്കു വന്നതോടെയാണ് സംശയം ശക്തമായത്. ലോണ്‍ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും ഡി​സൈ​ന​റു​മാ​യ നി​ജോ​യെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലെ​ത്തി വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലു​ള്ള നി​ജോ​യു​ടെ അ​മ്മ​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മ്മ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നു​മെ​ത്തി വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​റ​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി. നി​ജോ​യും ശി​ൽ​പ​യും തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ലും ഏ​യ്ബ​ലും ആ​രോ​ണും ഒ​രു ക​ട്ടി​ലി​ൽ മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തും മു​മ്പു​ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്നീ​ട് നി​ജോ​യു​ടെ​യും ശി​ൽ​പ​യു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​വൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കു​റി​പ്പി​നൊ​പ്പം നാ​ല് പേ​രു​ടെ​യും പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സൈ​സ് ഫോ​ട്ടോ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ലി​ക്കാ​യി ശി​ൽ​പ വി​ദേ​ശ​ത്ത് പോ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ല്യാ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ജോ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഏ​യ്ബ​ൽ തു​ണ്ട​ത്തും​ക​ട​വ് ഇ​ൻ​ഫ​ന്‍റ്​ ജീ​സ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലും ആ​രോ​ൺ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലു​മാ​ണ്​ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ആ​ലു​വ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​സ്കാ​രം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ക​ട​മ​ക്കു​ടി സെ​ന്‍റ്​ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ​സ് പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ. പ​രേ​ത​നാ​യ ജോ​ണി-​ആ​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് നി​ജോ. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ടി​ജോ. Show Full Article

News Summary -

The incident where four members of the family died; Complaint that online loan team are behind