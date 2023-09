cancel camera_alt ഷ​ഫീ​ഖ് By വെബ് ഡെസ്ക് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: വാ​കു​ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി വെ​ട്ടു​കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി എ​ര​ണി​ക്കു​ള​വ​ന്‍ മൂ​സ​ക്ക് (46) വെ​ട്ടേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. മു​തു​പ​റ​മ്പ് പ​ര​ത​ക്കാ​ട് മൈ​ലം​പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷ​ഫീ​ഖാ​ണ് (36) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​ഞ്ചു​പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ട​ന്‍ അ​റ​സ്റ്റു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വ​യ​റി​നും പു​റ​ത്തും ക​ഴു​ത്തി​നും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ മൂ​സ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. മൂ​സ​യു​ടെ ത​റ​വാ​ട്ടു​വീ​ട്ടി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ഹം​സ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ര്‍ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മൂ​സ​യെ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്ത് വി​ളി​ച്ചി​റ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡി​ല്‍വെ​ച്ച് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ അ​ഞ്ചു​പേ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ല്‍പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ബ​ഹ​ളം​കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് മൂ​സ​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വാ​കു​ത​ര്‍ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​താ​കാം മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്. മൂ​സ​യെ മ​ര്‍ദി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക​ത്തി​യും മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഫോ​റ​ന്‍സി​ക്, വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

Show Full Article

News Summary -

The incident in which the head of the household was hacked: one person was arrested