യുവാവിനെ പെട്രോൾ പമ്പിൽവെച്ച് തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം: സഹോദരന്മാരാർ പിടിയിൽ

കൊല്ലം: ചിതറയിൽ യുവാവിനെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് തറയോട് കൊണ്ടു തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സഹോദരന്മാരായ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. ഷാൻ, ഷെഹീൻ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആക്രമണത്തിൽ ദർപ്പക്കാട് സ്വദേശി സൈദലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബൈജു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട ബൈജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘം മദ്യപിച്ച് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അസഭ്യം പറയുകയും വാക്കു തർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് ചിതറ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് ബൈജുവിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഷാനും ഷെഹിനിയും ഏനാത്ത് നിന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നിന്ന് മദ്യവും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാന്റ് ചെയ്തു.

The incident in which a young man was beaten to death at a petrol pump: brothers arrested