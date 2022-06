cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാ​ല​ക്കാ​ട്​: മു​ത​ല​മ​ട പ​റ​യ​മ്പ​ള്ള​ത്ത്​ യു​വ​തി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ത്തി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ന​ൽ​കി സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി വി​ട്ട​യ​ച്ചു. പ​റ​യ​മ്പ​ള്ളം ല​ക്ഷം​വീ​ട്​ കോ​ള​നി​യി​ൽ കെ. ​ദേ​വ​ദാ​സി​നെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി വി​ട്ട​യ​ച്ച​ത്. മു​ത​ല​മ​ട വ​ലി​യ​ച​ള്ള​യി​ൽ അ​ച്യു​ത​ന്‍റെ മ​ക​ൾ ജ്യോ​തി (25) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലാ​ണ്​ വി​ധി. 2012ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ജ്യോ​തി​യെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ഷാ​ൾ മു​റു​ക്കി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം മാ​വി​ൻ​തോ​ട്ട​ത്തി​നു​സ​മീ​പ​ത്തെ പാ​റ​യി​ടു​ക്കി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട്​ പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച്​ ക​ത്തി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ്​ കേ​സ്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ​ദേ​വ​ദാ​സി​നെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം വി​ചാ​ര​ണ​വേ​ള​യി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ വി​ട്ട​യ​ച്ച​ത്.

