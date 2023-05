cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ണ്ണ​പ്പു​റം: ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സി​നെ ത​ള്ളി​മാ​റ്റു​ക​യും ഇ​വ​രെ​ത്തി​യ കാ​റി​ന്‍റെ ചി​ല്ല് എ​റി​ഞ്ഞ്​ പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ കാ​ളി​യാ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. വ​ണ്ണ​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി നി​സാ​ർ (43) മ​ക​ൻ വ​സിം (19) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.30നാ​ണ് സം​ഭ​വം. വ​ണ്ണ​പ്പു​റം ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ൽ ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​സ്‌.​ഐ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ജോ​സ​ഫും സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫു​മാ​ണ്​ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വ​സീം ത​ർ​ക്കം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​നെ ത​ള്ളി​മാ​റ്റി വീ​ൽ സ്പാ​ന​ർ​കൊ​ണ്ട് എ​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യ കാ​റി​ന്‍റെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.ker Show Full Article

News Summary -

The father and son who broke the window of the car when the police arrived, were arrested