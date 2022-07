cancel camera_alt മാ​ർ​ത്ത​മോ​ശ​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article എ​രു​മേ​ലി: അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ക്ക​രി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി. മു​ട്ട​പ്പ​ള്ളി കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മാ​ർ​ത്ത​മോ​ശ​യു​ടെ (പൊ​ടി​യ​മ്മ-83) മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് എ​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൾ ബേ​ബി​ക്കു​ട്ടി​യാ​ണ് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. 2021 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ മാ​ർ​ത്ത​മോ​ശ​ക്ക് തീ ​പൊ​ള്ള​ൽ ഏ​റ്റി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം മ​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ള്ള​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ട്ട​പ്പ​ള്ളി സി.​എം.​എ​സ് പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ സം​സ്ക്ക​രി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്താ​കും പ​രി​ശോ​ധ​ന.

The body of the elderly woman will be exhumed and a post-mortem will be conducted