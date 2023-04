യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ: ബ​ജി​ക്ക​ട​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. അ​തി​ര​മ്പു​ഴ നാ​ൽ​പാ​ത്തി​മ​ല ക​രോ​ട്ട് നാ​ലു​ങ്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മെ​ണ​പ്പ​ൻ എ​ന്ന വി​ഷ്ണു​പ്ര​സാ​ദാ​ണ്​ (23) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് അ​തി​ര​മ്പു​ഴ പ​ള്ളി പെ​രു​ന്നാ​ളി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗാ​ന​മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ​ജി​ക്ക​ട​യി​ലെ​ത്തി ക​ഴി​ച്ച​ശേ​ഷം ടി​ഷ്യൂ പേ​പ്പ​ർ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ശം​ഭു എ​ന്ന അ​മ​ൽ ബാ​ബു, അ​പ്പു എ​ന്ന അ​ഖി​ൽ ജോ​സ​ഫ്, വാ​വ എ​ന്ന എ​ബി​സ​ൺ ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​രെ നേ​ര​ത്തേ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​ർ, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പ്ര​സാ​ദ് അ​ബ്ര​ഹാം വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്.​ഐ പ്ര​ശോ​ഭ്, എ.​എ​സ്.​ഐ സി​നോ​യ് മോ​ൻ തോ​മ​സ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഡെ​ന്നി പി. ​ജോ​യ്, ര​തീ​ഷ്, പ്ര​വീ​ൺ പി. ​നാ​യ​ർ, രാ​ഗേ​ഷ്, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

