    താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ബില്ലിൽ തിരിമറി; താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ

    താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ബില്ലിൽ തിരിമറി; താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ
    ഷെ​റീ​ന

    Listen to this Article

    പ​റ​വൂ​ർ: താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ബി​ല്ലി​ൽ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി പി​ടി​യി​ലാ​യി. കെ​ടാ​മം​ഗ​ലം പു​ന്ന​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷെ​റീ​ന​യെ​യാ​ണ് (34) പ​റ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ലാ​ബ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഇ​ന​ത്തി​ലെ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ തി​രി​മ​റി​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ബി​ൽ കൗ​ണ്ട​റി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​ണ്. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ബി​ൽ കൗ​ണ്ട​റി​ൽ​നി​ന്നും അ​ട​ച്ച ര​സീ​തു​ക​ളു​ടെ ബി​ല്ലു​ക​ൾ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്താ​ണ് തു​ക തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ചും ധ​ർ​ണ​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    മു​ന​മ്പം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​സ്. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഷോ​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ത്യു, മ​നോ​ജ്, എ.​എ​സ്.​ഐ ലി​ജി, സി.​പി.​ഒ ജി​നി ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

