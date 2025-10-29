Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 11:48 AM IST

    ക്ഷേ​ത്ര ക​വ​ർ​ച്ച; പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ

    ക്ഷേ​ത്ര ക​വ​ർ​ച്ച; പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    വ​ടു​വ​ഞ്ചാ​ൽ: ചെ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ക​രി​യാ​ത്ത​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ മോ​ഷ​ണം. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ഒ​രാ​ള​ട​ക്കം മൂ​ന്നു പേ​ർ ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. നാ​ലാ​മ​ത്തെ പ്ര​തി ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പെ​രു​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ (20), കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​രു​വ​ട്ടൂ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ ബ​സാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി റി​ഫാ​ൻ (20) എ​ന്നി​വ​രും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ഒ​രാ​ളു​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും മേ​പ്പാ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​വ​രെ ക​ൽ​പ​റ്റ കോ​ട​തി​യി​ൽ പി​ന്നീ​ട് ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ണ്ഡാ​രം കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് പ​ണ​വും ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക​ൽ​പ​റ്റ പൊ​ലീ​സ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് മൂ​ന്ന് പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നാ​യ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യാ​ണ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെട്ട​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റി​ൽ​നി​ന്നും കു​റെ ചി​ല്ല​റ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ണ്ഡാ​രം കു​ത്തി​ത്തു​റ​ക്കാ​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മോ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വ​ടു​വ​ഞ്ചാ​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ മോ​ഷ​ണ​വും ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​പ്പാ​ടി പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Temple robbery; Police arrest suspects
