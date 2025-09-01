Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 12:47 PM IST

    കണ്ണപുരം സ്ഫോടനം; ഒമ്പതു വർഷമായി കൂടെയുണ്ട്; എല്ലാം ചെയ്തത് അയാളെന്ന് അനൂപ് മാലിക്കിന്റെ മൊഴി

    വീ​ടി​നു​ള്ള മാ​സ​വാ​ട​ക​യാ​യ 4000 രൂ​പ ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക് സ്വ​ന്തം ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​വ​ഴി
    അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ജി​ല്ല​യെ വി​റ​പ്പി​ച്ച ക​ണ്ണ​പു​രം കീ​ഴ​റ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യാ​സ​ഹോ​ദ​ര​നെ പ​ഴി​ചാ​രി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ണൂ​ർ എ.​സി.​പി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ ഡി​​വൈ.​എ​സ്.​പി പി. ​രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ​പു​രം ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മ​ഹേ​ഷ് ക​ണ്ട​മ്പേ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ത​നി​ക്ക് ഒ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല. ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​യാ​ൾ കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. എ​ല്ലാം ചെ​യ്ത​ത് അ​യാ​ളാ​ണ്. തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര്യാ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​മി​നു​മേ​ൽ പ​ഴി​ചാ​രി അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​വ​ന്റെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി അ​റി​യി​ല്ല. താ​ൻ വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്... ഇ​ത്ര​യും പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ചു​മ​ത്താ​നു​ള്ള അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്കി​ന്റെ ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​മൊ​ഴി​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി പ്ര​തി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും പ​റ​ഞ്ഞു പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​പോ​ലെ ഒ​ന്നു​മ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന മൊ​ഴി​യി​ൽ മാ​ലി​ക് ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ഴ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സു​ക​ള​ട​ക്കം സം​ഘം നി​ര​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന തെ​ളി​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ വീ​ടി​നു​ള്ള മാ​സ​വാ​ട​ക​യാ​യ 4000 രൂ​പ ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​നു​പ് മാ​ലി​ക്ക് സ്വ​ന്തം ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ദി​നം കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടേ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ ക​ണ്ടു. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നു ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഇ​നി ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ളും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഒ​മ്പ​തു കേ​സി​ൽ; കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തും

    സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ശേ​ഖ​ര​വും വി​ൽ​പ​ന​യും വ​ഴി അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക് വ​ൻ സ​മ്പാ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം. 2010 മു​ത​ൽ ഇ​യാ​ൾ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. പൊ​ടി​ക്കു​ണ്ടി​ലെ വ​ൻ സ്ഫോ​ട​ന​മ​ട​ക്കം ന​ട​ന്ന് എ​ട്ട് കേ​സു​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടും മാ​ലി​ക് ബി​സി​ന​സ് തു​ട​ർ​ന്നു.

    പ​ല​യി​ട​ത്തും വീ​ടു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്താ​ണ് ഗു​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ല്പ​ന​യും തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​യാ​ളെ​പ്പ​റ്റി തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഗു​ണ്ട ആ​ക്ട് ചു​മ​ത്തു​ക​യും കാ​പ്പ​യി​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴൊ​ന്നും ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​മ​ട​ക്കം അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്കി​നെ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ വീ​ണ്ടും പു​റം​ലോ​ക​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കീ​ഴ​റ​യി​ൽ വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും തു​ട​ർ​ന്നി​ട്ടും ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം ഇ​ത​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ത് ഗൗ​നി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ അ​നൂ​പി​നെ​തി​രെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്താ​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം.

    ജി​മ്മും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും

    അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്ക് ജി​മ്മി​ന്റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജിം ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ളു​ക​ളോ​ട് സൗ​മ്യ​മാ​യി, വാ​ക്ചാ​തു​രി​യോ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​യാ​ളെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ചി​ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    TAGS:blastkannapuramstatementkannur
    News Summary - Suspect's statement on Kannapuram bomb blast
