    പെട്രോൾ ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ: വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ പ​റ​ങ്കി​മാം​വി​ള​യി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ പെ​ട്രോ​ൾ ബോം​ബ് എ​റി​ഞ്ഞ് ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കാ​പ്പ പ്ര​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​ർ കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ ക​ല്ലും​താ​ഴം, കാ​ട്ടും​പു​റ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ നി​ഷാ​ദ് (38), കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ ശാ​ന്തി​ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ എ​ള്ളു​വി​ള​യി​ൽ പ്ര​ശാ​ന്ത്(29), കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര ക​രി​ക്കോ​ട് ചേ​രി​യി​ൽ പു​ന്നേ​ത്ത് വ​യ​ൽ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ല​ക്ഷ്മി ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ അ​മ​ൽ രാ​ജ്(25), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ഖി​ൽ രാ​ജ് (20) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. നി​ഷാ​ദ് നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യും കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​യാ​ളു​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്ക് ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. സോ​ഡാ കു​പ്പി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പെ​ട്രോ​ൾ ബോം​ബു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ എ​റി​ഞ്ഞ് ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ല്ലം എ.​സി.​പി ഷ​രീ​ഫി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ശി​വ​പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ മാ​രാ​യ ശ്രീ​ജി​ത്, സൗ​ര​വ്, എ.​എ​സ്.​ഐ സൈ​ജു, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശ്യാം ​ശേ​ഖ​ർ, സു​നേ​ഷ്, അ​മ്പു, അ​ഭി​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

