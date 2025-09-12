Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightയുവതിയെയും സഹോദരനെയും...
    Crime
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 1:45 PM IST

    യുവതിയെയും സഹോദരനെയും ആക്രമിച്ച പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    arrest
    cancel
    camera_alt

    അ​ഖി​ൽ, അ​മ​ൽ, ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ

    മ​ല​പ്പു​റം: ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​മ​ൽ (26), അ​ഖി​ൽ (30), ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ (29) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10ന്​ ​ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​യെ​യും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും കാ​വു​ങ്ങ​ൽ ബൈ​പ്പാ​സ് റോ​ഡി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ യു​വ​തി​യെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ചെ​ന്നും​ പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്. വ​ഴി​യി​ൽ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്കേ​റ്റം അ​ടി​പി​ടി​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യും യു​വ​തി​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​രം. കേ​സി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യ അ​ഖി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    മ​ല​പ്പു​റം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റാ​യ പി. ​വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ച​ത്. സം​ഘ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ യാ​സി​ർ, എ.​എം. മോ​ഹ​ന​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ പ്ര​മോ​ദ്, ദ്വീ​ദീ​ഷ്, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ഷൈ​ലേ​ഷ്, ന​ബ്ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsArrestCrimeMalappuaram
    News Summary - Suspects arrested for attacking woman and her brother
    Similar News
    Next Story
    X