    Crime
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:57 AM IST

    നഗരത്തിൽ നട്ടപ്പാതിരക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ; പ്രതികൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വലയിൽ

    Arrested suspect
    ജി​ഷ്ണു, അ​ര​വി​ന്ദ്, അ​ബു താ​ഹി​ർ, അ​ഭി​രാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​സെ​ൽ, ജു​നൈ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ, ഷ​ഹാ​ന ഷെ​റി​ൻ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട്ട​പ്പാ​തി​ര​ക്ക് യു​വാ​വി​നെ അ​ക്ര​മി​ച്ച് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​യ​ട​ക്കം ഒ​മ്പ​ത് പെ​രെ ന​ട​ക്കാ​വ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വ​യ​നാ​ട് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ റ​ഹീ​സി​നെ ഹ​രി​യാ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലു​ള്ള ഇ​ന്നോ​വ കാ​റി​ൽ വ​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും, ബ​ല​മാ​യി ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും റ​ഹീ​സി​നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ബ​ത്തേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മ​രു​തോ​ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഭി​രാം മോ​ഹ​ൻ (21), വി​ഷ്ണു നി​വാ​സി​ൽ ജി​ഷ്ണു (24), പു​ളി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബു താ​ഹി​ർ (24), തെ​ങ്ങാ​നി വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​സെ​ൽ (21), പാ​ല​ത്തി വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ (22), വ​ട​ക്കേ കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ൽ അ​ര​വി​ന്ദ് (19), മ​ട​പ്പ​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ ജു​നൈ​സ് (21), മ​ല​പ്പു​റം പ​ന്നി​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി പാ​ല​പ്പ​റ്റ ക​രി​മ്പ​ന​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഫ്തി​യാ​സ് (34), പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി അ​ര​പ്പ​റ്റ കു​ന്ന് വീ​ട്ടി​ൽ ഷ​ഹാ​ന ഷെ​റി​ൻ (20) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കാ​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പ്ര​ജീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ബ​ഹ​ളം കേ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ വാ​ഹ​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ കാ​ർ ന​മ്പ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ യു​വാ​വി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും ന​ട​ത്തി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ക​ക്കാ​ടം പൊ​യി​ലി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ന​ട​ക്കാ​വ് പൊ​ലീ​സ് ക​ക്കാ​ടം​പൊ​യി​ലി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും ക​ക്കാ​ടം​പൊ​യി​ലി​ൽ വ്യൂ ​പോ​യ​ന്റി​ന് സ​മീ​പം ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് റ​ഹീ​സി​നെ​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ നാ​ലം​ഗ സം​ഘ​വും ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ല്‍കി​യ മ​റ്റു നാ​ലു പേ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടു​പേ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ക​ളും റ​ഹീ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ലി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​ക്കാ​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഷി​ജു, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സ​ന്ദീ​പ് ശ​ശീ​ധ​ര​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷീ​ദ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ വി​പി​ൻ, സാ​ജി​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    News Summary - Suspected arrested in kidnapping case in Kozhikode
