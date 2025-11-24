Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:02 PM IST

    ലോറിയിൽനിന്ന് അഞ്ചുലക്ഷം കവർന്നു; ഏഴ് മാസത്തിനുശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ഇ​ടു​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി
    ലോറിയിൽനിന്ന് അഞ്ചുലക്ഷം കവർന്നു; ഏഴ് മാസത്തിനുശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ
    അ​ന​ന്ദു

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: മ​ത്സ്യ​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ ലോ​റി​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ ക​വ​ര്‍ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി ഏ​ഴ് മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷം കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഇ​ടു​ക്കി രാ​ജ​കു​മാ​രി കാ​ര​ഞ്ചേ​രി​യി​ല്‍ അ​ന​ന്ദു​വാ​ണ് (26) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് പ​ഴു​ത​ട​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ കാ​സ​ര്‍ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ല്‍ 10നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ലെ മ​ത്സ്യ​മൊ​ത്ത മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ്യ​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ താ​നാ​ളൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ലോ​റി​യി​ല്‍ വ്യാ​പാ​രാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന പ​ണം ക​വ​ര്‍ന്ന് അ​ന​ന്ദു ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​റി​യി​ല്‍ ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പ് ക്ലീ​ന​ര്‍ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യി ക​യ​റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പ​രി​ച​യ​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി​ക്കു​ക​യ​റി​യ യു​വാ​വി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളൊ​ന്നും വാ​ഹ​ന​യു​ട​മ​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്ന് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​യാ​ളു​ടെ മേ​ല്‍വി​ലാ​സം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ന​ന്ദു നാ​ലു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ കാ​സ​ര്‍ക്കോ​ട്ടു​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യ​ത്. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ഢം​ബ​ര ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​വ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് കാ​ര്‍ത്തി​ക് ബാ​ല​കു​മാ​റി​ന്റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ പി.​എം. ഷ​മീ​ര്‍, എ​സ്.​ഐ വി. ​ജി​ഷി​ല്‍, ആ​ന്റി തെ​ഫ്റ്റ് സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മ​ര്‍നാ​ഥ്, ഋ​ഷി​കേ​ശ്, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ബാ​ബു, ല​ക്ഷ്മ​ണ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളെ മ​ല​പ്പു​റം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Crime NewsKerala News
    News Summary - Suspect who stole Rs 5 lakhs from lorry arrested after seven months
