Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightജാമ്യത്തിലിറങ്ങി...
    Crime
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 9:23 AM IST

    ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതി 22 വർഷത്തിന്​ ശേഷം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതി 22 വർഷത്തിന്​ ശേഷം പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: 22 വ​ര്‍ഷം മു​ന്‍പ് ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യെ പോ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. വെ​ള്ള​റ​ട സ്വ​ദേ​ശി മാ​ത്തു​കു​ട്ടി എ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ് (55) ആ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    2003നാ​ണ് മാ​യം സ്വ​ദേ​ശി തോ​മ​സി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ് ജ​യി​ലി​ലാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ന്തോ​ഷി​ന്‍റെ വ്യാ​ജ ചാ​രാ​യം നി​ർ​മാ​ണം പോ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് തോ​മ​സി​നെ വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി കു​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ ശേ​ഷം ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വെ​ള്ള​റ​ട​യി​ൽ പ്ര​തി ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. നെ​യ്യാ​ർ ഡാം ​ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് പോ​ലീ​സ് ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ , ആ​ര്യ​ങ്കോ​ട് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ത​ൻ​സിം അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, നെ​യ്യാ​ർ ഡാം ​എ​സ് ഐ ​ബൈ​ജു, പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​യ വി​നീ​ത്, പ്ര​ഭി​ൻ , ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​തി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumArrestCrimeEscaped suspect
    News Summary - Suspect who escaped after being released on bail arrested after 22 years
    Similar News
    Next Story
    X