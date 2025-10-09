Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:34 PM IST

    സൈനികനെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

    സൈനികനെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍
    വി​നീ​ത്

    കൊ​ട്ടി​യം: മു​ന്‍ വി​രോ​ധം നി​മി​ത്തം സൈ​നി​ക​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ പ്ര​തി കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ പേ​ര​യം വി​നീ​ത് ഭ​വ​നി​ല്‍ വി​നീ​ത്(28) ആ​ണ് കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ത​ഴു​ത്ത​ല പേ​ര​യം പ്രീ​താ ഭ​വ​നി​ല്‍ രാ​ഹു​ല്‍ (22) എ​ന്ന സൈ​നി​ക​നെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ മ​ര്‍ദ്ദി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24 ന്​ ​രാ​ത്രി കു​ടു​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്ര ചെ​യ്ത രാ​ഹു​ലി​നെ പ്ര​തി​യും സു​ഹൃ​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് ത​ട​ഞ്ഞ് നി​ര്‍ത്തി ചു​റ്റി​ക​യും പാ​റ​ക്ക​ല്ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ രാ​ഹു​ലി​നും സ​ഹോ​ദ​ര​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പി​ന്നാ​ലെ ഇ​യാ​ള്‍ ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യി. കൊ​ട്ടി​യം പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ 2021 മു​ത​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത അ​ഞ്ചോ​ളം ക്രി​മി​ന​ല്‍ കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍. കൊ​ട്ടി​യം സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ നി​ഥി​ന്‍ ന​ള​ന്‍, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ പ്ര​വീ​ൺ ച​ന്ദ്, നൗ​ഷാ​ദ്, ശം​ഭു, എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പോ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

