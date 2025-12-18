Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച...
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 12:19 PM IST

    വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി പിടിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി പിടിയില്‍
    cancel
    camera_alt

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​നി

    Listen to this Article

    പൂന്തുറ: വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി കത്തിവീശി വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പൂന്തുറ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജോനക പൂന്തുറയില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അഹമ്മദ് കനി (43) ആണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11.30ഓടെ ബീമാപളളി സ്വദേശിനിയായ വീട്ടമ്മയെയാണ്വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി ആക്രമിച്ചത്. ചുണ്ടില്‍ കത്തികൊണ്ട് സാരമായി പരിക്കേറ്റതായി വീട്ടമ്മ പൂന്തുറ പൊലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

    മുന്‍ വിരോധമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത്. പ്രതിയായ അഹമ്മദ് കനി നിരവധി കഞ്ചാവ് കേസുകളിലെ പ്രതിയും പൂന്തുറ സ്റ്റേഷനിലെ റൗഡി ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള ആളുമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പൂന്തുറ എസ്.എച്ച്.ഒ സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ്.ഐ മാരായ സുനില്‍ , ശ്രീജേഷ് , സി.പി.ഒ മാരായ കലേഷ് , അഭിലാഷ് , റെജി കെ.ജോണ്‍ , ഷിബു എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policehousewife attackedSuspect arrested
    News Summary - Suspect in housewife attack case arrested
    Similar News
    Next Story
    X