Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightലഹരി കേസുകളിലെ പ്രതിയെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 1:55 PM IST

    ലഹരി കേസുകളിലെ പ്രതിയെ ജയിലിലടച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് വി​പി​ൻ​ദാ​സി​നെ തു​റ​ങ്കി​ല​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്
    ലഹരി കേസുകളിലെ പ്രതിയെ ജയിലിലടച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വി​പി​ൻ​ദാ​സ്

    Listen to this Article

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: ചി​ത​റ​യി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​ര​വ​ധി ക​ഞ്ചാ​വ്, ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പൂ​ജ​പ്പു​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. ചി​ത​റ പേ​പ്പാ​റ വ​യ​ലി​റ​ക്ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ച്ചു എ​ന്ന വി​പി​ൻ​ദാ​സി​നെ​യാ​ണ് (27) വി​ചാ​ര​ണ കൂ​ടാ​തെ ജ​യി​ല​ല​ട​ച്ച​ത്. വി​പി​ൻ​ദാ​സ് ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണ്.

    ചി​ത​റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ അ​ജു​കു​മാ​റി​ന്റെ​യും ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി മു​കേ​ഷി​ന്റെ​യും കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി വി​ഷ്ണു പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ​യും ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ജി​ജു​വി​ന്റെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഹോം ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് വി​പി​ൻ​ദാ​സി​നെ തു​റ​ങ്കി​ല​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചി​ത​റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ അ​ജു​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യോ​ടെ ചി​ത​റ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വി​പി​ൻ​ദാ​സി​നെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:criminalPolice CaseDrugcaseCrime
    News Summary - Suspect in drug cases sent to jail
    Similar News
    Next Story
    X