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    ഫേസ്ബുക്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

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    ഫേസ്ബുക്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
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    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം യു​വ​തി​യെ ല​ഹ​രി ന​ൽ​കി ബ​ലാ​ൽ​സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. രാ​ജ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി രാ​ഹു​ലാ​ണ് (35) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി രാ​ജ​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. ഭ​ർ​തൃ​മ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. 40കാ​രി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പൊ​ലീ​സ് ഫേ​സ്ബു​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തി​നെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ച്ച പ്ര​തി ഭ​ർ​തൃ​മ​തി​യെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ടും പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ലും എ​ത്തി​ച്ച് പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു. യു​വ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി ഇ​വി​ടെ​യും പ​ല ത​വ​ണ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പീ​ഡ​നം തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ യു​വ​തി പ്ര​തി​യു​ടെ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി​യു​ടെ അ​ശ്ലീ​ല വീ​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും മ​ക​ൾ​ക്കും വാ​ട്സാ​പ്പ് വ​ഴി അ​യ​ച്ചു കൊ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി യു​വ​തി​യോ​ട് പേ​ര് മാ​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്രേം ​എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലെ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ൽ വ്യാ​ജ ഫോ​ട്ടോ ന​ൽ​കി​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് പു​റ​മെ അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എം.​വി. പ്ര​കാ​ശ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, ബി​ജു കീ​നേ​രി, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ പാ​ലാ​രി​വ​ട്ട​ത്തു നി​ന്നും പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് റൈ​ഡ് ഷെ​യ​റിം​ഗ് ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് പ്ര​തി.

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    News Summary - Suspect arrested in rape case of woman he met on Facebook
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