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Madhyamam
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    സുഹൃത്തിനെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

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    സുഹൃത്തിനെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
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    ച​വ​റ: ടൂ​വീ​ല​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തി​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ ച​വ​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ച​വ​റ കു​റു​വി​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കാ​രി എ​ന്ന ശി​വ​രാ​ജ് (39) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സു​ഹൃ​ത്തും കു​റു​വി​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ലാ​ലി​നെ ആ​ണ് ഇ​യാ​ൾ കു​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.30ഓ​ടെ ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ന്ന് മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ടൂ​വീ​ല​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി. പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ ശി​വ​രാ​ജ് കൈ​വ​ശം ക​രു​തി​യ ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബി​ലാ​ലി​നെ കു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബി​ലാ​ലി​നെ ആ​ദ്യം നീ​ണ്ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ മ​രി​ച്ചു.

    സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ലം വെ​സ്റ്റ് സി.​ഐ വി​പി​ൻ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സു​ജി​ത്ത് , ച​വ​റ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ശി​വ​ലാ​ൽ, എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സി​ജോ, എ.​എ​സ്.​ഐ രാ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ശ്രീ​രാ​ജ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ബൈ​ജു, അ​രു​ൺ​ഘോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

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    News Summary - Suspect Arrested in Friend's Stabbing Death
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