Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവയോധികയെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:50 AM IST

    വയോധികയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വയോധികയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​നാ​യ​ക്ക്, പു​ഷ്പ​ല​ത വി ​ഷെ​ട്ടി

    Listen to this Article

    ബദിയഡുക്ക: കുംബഡാജെ മൗവ്വാർ അജിലയിൽ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന പുഷ്പലത വി. ഷെട്ടിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാടുവെട്ട് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ബദിയടുക്ക പെർഡാല സ്വദേശിയായ പരമേശ്വര എന്ന രമേശ് നായിക് (47) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതോടെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ കടിയേറ്റ മുറിവ് പ്രതിയുടെ വലതുകൈയിലുണ്ട്. ഇതാണ് അറസ്റ്റിന് നിർണയകമായത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തും പല്ലിലും രക്തക്കറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് മരണം കൊലപാതകമാണോയെന്ന സംശയം ജനിപ്പിച്ചത്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടി.

    കൊല്ലപ്പെട്ട വീട്ടമ്മ പുഷ്പലത വി. ഷെട്ടി (70)യുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നുപവൻ തൂക്കമുള്ള കരിമണിമാല കൈക്കലാക്കുന്നതിനായാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പ്രതി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. കവർന്ന സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച സ്ഥലം പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 9.40 ഓടെയാണ് പുഷ്പലത ഷെട്ടിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രദേശത്തെല്ലാം യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കാടുവെട്ടുന്ന പ്രതിയെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ നൽകിയ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newselderly womanstrangulationSuspect arrested
    News Summary - Suspect arrested in elderly woman's strangulation case
    Similar News
    Next Story
    X