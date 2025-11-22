Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    22 Nov 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 2:09 PM IST

    32 ലക്ഷം രൂപയും 66പവനും കവർന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    32 ലക്ഷം രൂപയും 66പവനും കവർന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ: 20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് 15 പേ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​ധി​ക​പ​ലി​ശ വാ​ഗ്ദാ​നം​ന​ൽ​കി 32 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും 66 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​വ​ർ​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ തെ​ലു​ങ്കാ​ന​യി​ൽ നി​ന്നും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. രാ​മ​നാ​ഥ​ൻ​പി​ള്ള​യും ഭാ​ര്യ പ​ത്മ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ൾ​ക്കാ​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. 2005ൽ ​കു​രി​ശ​ടി സ്വ​ദേ​ശി എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ വാ​റ​ൻ​റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ലി​ൽ നി​ന്നും ക​ട​ന്ന് ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ രാ​മ​നാ​ഥ​ൻ പി​ള്ള​യെ( 56) ആ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ശ​ൺ​മു​ഖ​വ​ടി​വും സം​ഘ​വും തെ​ലു​ങ്കാ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ചു.

    News Summary - Suspect arrested for stealing Rs 32 lakh and 66 pawn shops
