Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകടയിൽനിന്ന് പണം കവർന്ന...
    Crime
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 2:17 PM IST

    കടയിൽനിന്ന് പണം കവർന്ന പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കടയിൽനിന്ന് പണം കവർന്ന പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    പിടിയിലായ പ്രതി ഹാരിസ്

    Listen to this Article

    കൂത്തുപറമ്പ്: നഗര മധ്യത്തിലെ വെളിച്ചെണ്ണ കടയിൽനിന്ന് 45,000 രൂപ കവർന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. ശിവപുരം സലീന മൻസിലിൽ വി.സി. ഹാരിസിനെയാണ് (50) കൂത്തുപറമ്പ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം. കൂത്തുപറമ്പ് നഗരത്തിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലെ മാനന്തേരി സ്വദേശിയായ വി.കെ. അൻവർ നടത്തുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കടയിൽ നിന്നാണ് പണം കവർന്നത്.

    പത്തു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മോഷ്ടാവ് കന്നാസ് ഇല്ലെന്നും കടയുടമയോട് കന്നാസ് വാങ്ങിവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കടയുടമ സമീപത്തെ കടയിൽനിന്ന് കന്നാസ് വാങ്ങാൻ പോയ തക്കത്തിന് മേശവലിപ്പിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് ബാഗ് സഹിതം കൈക്കലാക്കി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

    അൻവറിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് എ.സി.പി എം.പി. ആസാദിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കൂത്തുപറമ്പ് എസ്.ഐ ടി.എം. വിപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് 24 മണിക്കൂറിനകം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതി 2022 മുതൽ തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് താമസം. സമാനമായ മറ്റു മോഷണങ്ങളും ഹാരിസ് നടത്തിയതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി.പി.ഒമാരായ സുധീഷ്, നാസർ, വിനിത്, സലീം, രാജേഷ് എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:accused arrestedTheft Casekannur
    News Summary - Suspect arrested for stealing money from shop
    Similar News
    Next Story
    X