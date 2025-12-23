Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 1:53 PM IST

    സൈക്കിൾ നൽകാത്തതിന് യുവാവിനെ കുത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ

    സൈക്കിൾ നൽകാത്തതിന് യുവാവിനെ കുത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ
    ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    Listen to this Article

    കൊ​ട്ടിയം: സൈ​ക്കി​ൾ ന​ൽ​കാ​ത്ത വി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ വ​ട​ക്കേ മൈ​ല​ക്കാ​ട് പു​ത്ത​ൻ​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (26) ആ​ണ് കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വ​ട​ക്കേ മൈ​ല​ക്കാ​ട് കി​ഴ​ക്കേ തെ​രു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നെ കു​ത്തി​യ കു​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30 ഓ​ടെ ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ട​ക്കേ​മൈ​ല​ക്കാ​ട് പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ കാ​വി​നു സ​മീ​പം വെ​ച്ച് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി സൈ​ക്കി​ൾ ബ​ല​മാ​യി പി​ടി​ച്ചു വാ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. സൈ​ക്കി​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ, ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സൈ​ക്കി​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ക​യും കൈ​യി​ലി​രു​ന്ന ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നെ കു​ത്തി​പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ട്ടി​യം ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പി. ​പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ മാ​രാ​യ​നി​തി​ൻ ന​ള​ൻ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ സി.​പി.​ഒ ആ​യ വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

