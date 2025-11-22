Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 2:04 PM IST

    യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിടികൂടി

    പ്ര​സാ​ദ്

    വെ​ള്ള​റ​ട: പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യോ​ട് മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല്ലാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി.​മ​ഞ്ച​വി​ളാ​കം വി​ള​വി​ലാ​കം വീ​ട്ടി​ല്‍ പ്ര​സാ​ദ്(38)​നെ ബി​യ​ര്‍ കു​പ്പി കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി മ​ഞ്ച​വി​ളാ​കം പ്ലാ​ക്കോ​ട്ട് കോ​ണം​വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​രു​ണ്‍ ലാ​ല്‍ (38)ആ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ ബ​ന​ധു​വാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യോ​ട് അ​രു​ണ്‍ ലാ​ല്‍ മോ​ശ​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഗു​ണ​ദോ​ഷി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​സാ​ദി​നെ പ്ര​തി ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ അ​രു​ണ്‍ ലാ​ലി​നെ നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി. അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പോ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

