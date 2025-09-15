അയൽവാസിയെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളിലൊരാൾ പിടിയിൽ

അയൽവാസിയെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളിലൊരാൾ പിടിയിൽtext_fields
പത്തനംതിട്ട: അയൽവാസിയെ കമ്പിവടികൊണ്ട് അടിച്ചുപരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളിലൊരാളെ പിടികൂടി കൂടൽ പൊലീസ്. കൂടൽ നിരത്തുപാറ എലിക്കോട് കിഴക്കതിൽ വിഷ്ണുവാണ് (33) അറസ്റ്റിലായത്.
വാക്തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മേയ് 16ന് വൈകീട്ട് 06.30ഓടെ അയൽവാസിയായ എലിക്കോട് പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി പ്രതികൾ അസഭ്യം വിളിക്കുകയും കമ്പിവടികൊണ്ടും മറ്റും അടിച്ചു പരിക്കേൽപിക്കുകയുമായിരുന്നു.
രാമചന്ദ്രൻ കൂടൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് എസ്.സി.പി.ഒ രാജേഷ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. എസ്.ഐ അനിൽകുമാർ, എസ്.സി.പി.ഒ രാജേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ എലിക്കോടുനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. മറ്റൊരു പ്രതിക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register