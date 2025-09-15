Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഅയൽവാസിയെ ആക്രമിച്ച...
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 2:15 PM IST

    അയൽവാസിയെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളിലൊരാൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അയൽവാസിയെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളിലൊരാൾ പിടിയിൽ
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ ക​മ്പി​വ​ടി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചു​പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി കൂ​ട​ൽ പൊ​ലീ​സ്. കൂ​ട​ൽ നി​ര​ത്തു​പാ​റ എ​ലി​ക്കോ​ട് കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ വി​ഷ്ണു​വാ​ണ്​ (33) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    വാ​ക്​​ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​യ് 16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 06.30ഓ​ടെ അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ എ​ലി​ക്കോ​ട് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി പ്ര​തി​ക​ൾ അ​സ​ഭ്യം വി​ളി​ക്കു​ക​യും ക​മ്പി​വ​ടി​കൊ​ണ്ടും മ​റ്റും അ​ടി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ രാ​ജേ​ഷ് മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​സ്.​ഐ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ എ​ലി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ATTACKEDPathanamthitta NewsSuspect arrestedNeighbor attacked
    News Summary - suspect arrested for attacked neighbor
    Similar News
    Next Story
    X