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    Crime
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 11:05 PM IST

    മർദനത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം തകർന്നു; സഹപാഠി അറസ്റ്റിൽ

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    crime news
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    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച് ജ​ന​നേ​ന്ദ്രി​യം ത​ക​ർ​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ തൊ​ടു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​പ്ടോ​പ്പ് സ​ർ​വീ​സ് കോ​ഴ്സി​ന്​ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 19കാ​ര​നാ​ണ്​ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ​ത്.

    സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ച്ച​ത്. ചി​ല​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന്​ 19 കാ​ര​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. അ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ചി​ല​ർ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ​പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം വി​ട്ടു.

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    TAGS:Crime Newskattappanacuts genitalsClassmate arrestedKerala
    News Summary - Student's genitals damaged in beating; classmate arrested
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