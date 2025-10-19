Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ച...
    Crime
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 9:19 AM IST

    വിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ച വിദ്യാർഥിനിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ
    murder case
    cancel
    camera_alt

    വി​ഘ്നേ​ഷ്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം ഫാർമസി കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അയൽവാസി വിഘ്‌നേഷിനെ (28) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.30ഓടെയാണ് സ്വതന്ത്ര പാളയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ ഫാർമസി വിദ്യാർഥിനി യാമിനി പ്രിയ (20) കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

    കോളജിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യാമിനിയെ സമീപിച്ച പ്രതി തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തറുത്തു. വിദ്യാർഥിനിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ശ്രീരാംപുര പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതിക്ക് അഭയം നൽകിയതിന് ഒരാളും അറസ്റ്റിലായി. ഇരുചക്ര വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newsmarriage proposalPharmacy studentMurder Case
    News Summary - The student was murdered by slitting his throat after rejecting a marriage proposal
    Similar News
    Next Story
    X