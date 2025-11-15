Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    date_range 15 Nov 2025 2:28 PM IST
    date_range 15 Nov 2025 2:28 PM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു; യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    camera_altപ്രതി അനസ്
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ 17കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച പാ​ണ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബേ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ര​ഞ്ജി​ത് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ണ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ന​സാ​ണ് (22) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ഹൃ​ദം ന​ടി​ച്ച് കുട്ടിയെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:criminal casePolice CaserapedArrestmolested girl
    News Summary - Student molested man got arrested
